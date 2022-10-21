20 октября в Улан-Батор прибыл новый посол США в Монголии Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл С. Клечески недавно вернулся домой после истечения срока своих полномочий.

Вместо его посол Ричард Буанган, который будет назначен в Монголию, принял присягу посла в Государственном департаменте и заявил, что будет расширять отношения между двумя странами посредством практической работы и мер.

20 октября 2022 года в Улан-Батор прибыл новый посол США в Монголии Ричард Буанган.

На своей странице в Twitter он написал: «Всем привет! Я только что приземлился в Улан-Баторе сегодня утром и очень рад прибыть в Монголию, мой новый дом. С нетерпением жду встречи со всеми вами здесь и лично. Для меня честь работать и представлять США здесь, в вашей великой и прекрасной стране».

Сайн байцгаана уу! Би Улаанбаатар хотод өнөө өглөө ирлээ. Монгол орон өнөөдрөөс миний гэр болж байгаад сэтгэл догдолж байна. Та бүхэнтэй үүгээр болон биечлэн уулзахыг тэсэн ядан хүлээж байна. Сайхан 🇲🇳 оронд АНУ-ыг 🇺🇸 төлөөлж ажиллах нь нэр төрийн хэрэг юм. pic.twitter.com/T27raWJHWM — Ambassador Richard Buangan (@USAmbMongolia) October 20, 2022

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