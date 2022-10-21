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20 октября в Улан-Батор прибыл новый посол США в Монголии Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл С. Клечески недавно вернулся домой после истечения срока своих полномочий.

Вместо его посол Ричард Буанган, который будет назначен в Монголию, принял присягу посла в Государственном департаменте и заявил, что будет расширять отношения между двумя странами посредством практической работы и мер.

20 октября 2022 года в Улан-Батор прибыл новый посол США в Монголии Ричард Буанган.

На своей странице в Twitter он написал: «Всем привет! Я только что приземлился в Улан-Баторе сегодня утром и очень рад прибыть в Монголию, мой новый дом. С нетерпением жду встречи со всеми вами здесь и лично. Для меня честь работать и представлять США здесь, в вашей великой и прекрасной стране».

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