Большой театр Монголии откроет зимний сезон концертом, посвященным особенностям монгольских народностей

CentralAsia (MNG) - Открытие зимнего сезона 2022 года Большого театра национального искусства Монголии начнется 27 и 28 октября концерт-спектаклем «Монгол угсаатан мину» - «Наши монгольские народы».

Этот концерт характеризуется показом искусства монгольских этноческих народностей. В постановке примут участие более 200 артистов театра.

Артисты Большого театра национального искусства готовы представить этот концерт в постановке Героя Труда, заслуженного деятеля искусств, лауретам госпремии Сухбаатар Сэвжид в рамках акции «Культурно-творческое производство» по представлению и передаче зрителям образцов монгольских этнических произведений.

«Артисты нашего театра на 80 процентов завершили подготовку к представлению зрителям своей зимней премьеры. Спектакль в постановке Сухбаатар Сэвжид, героя труда, режиссера и балетмейстера, воспевающего монголам четырех сторон света и восьми сторон света, вместе со своим песенно-танцевальным сборником, выросшим из народные песни и музыки», - сказал театральный режиссер А. Даваахуу.

В этом спектакле они представят публике свое комплексное преставление монгольских искусств, красноречиво воспевающее традиции, обычаи и образ жизни монгольского народа, проживающего во всех уголках мира.

Артисты театра представили свой спектакль «Легенда о кочевниках» в штаб-квартире ЮНЕСКО 23 сентября 2022 г., по случаю 60-летия вступления Монголии ООН.

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