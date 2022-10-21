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Япония поддержит Монголию и будет сотрудничать в очистке озера Хубсугул от загрязнения

CentralAsia (MNG) -  Согласно плану действий правительства Монголии на 2020-2024 годы, Министерство окружающей среды и туризма и Главное управление по чрезвычайным ситуациям в июле совместно начали исследовательскую работу по обнаружению и локализации затопленных транспортных средств в озере Хубсугул.

Рабочая группа Монголии сотрудничает с правительством Японии, JICA и другими соответствующими организациями для поставки и поддержки необходимых инструментов и оборудования для исследования.

В связи с этим по приглашению японской компании «Nippon Salvage» для изучения инструментов, необходимых для подъема затонувших транспортных средств и автомобилей, с 17 по 22 октября, группа во главе с первым заместителем главы ГУЧС бригадным генералом Ж.Чултэмсурэн работает в Японии.

В ходе работы они ознакомились с деятельностью компании Nippon Salvage и опытом подъема затонувших судов в море, а также с оборудованием, используемым при подъеме, и обменялись идеями о будущем сотрудничестве.

Также состоялась встреча с экспертами JICA и JICS, организующей закупку проекта, о методологии исследования и инструментах и ​​оборудовании, которые будут использоваться в дальнейшем для определения детального местонахождения затонувших в озере транспортных средств и автомобилей. и обменялись взаимным опытом.

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