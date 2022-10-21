Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан с официальным визитом

- Узбекистан, политика
- 9:20, 21 октября 2022
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- Обновлено: 9:28, 21 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прибыл в Ашхабад с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В международном аэропорту столицы Мирзиёева встретили заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев и другие официальные лица.
Основные мероприятия визита намечены на 21 октября.
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