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Зеленский ввел отложенные санкции против Абрамовича
Роман Абрамович
Роман Абрамович

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против 2507 россиян и 1374 российских компаний, которые были предложены Советом национальной безопасности и обороны страны. В санкционный список попал бизнесмен Роман Абрамович, но около его фамилии стоит пометка — «санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших».

Помимо Абрамовича, под санкции попали Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук. Среди компаний и ведомств — управделами президента России, «Росгосстрах», «Ростелеком», Альфа-банк, РФПИ, «Русгидро», КамАЗ.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов и прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование или остановку лицензий.

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