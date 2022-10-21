Зеленский ввел отложенные санкции против Абрамовича

Роман Абрамович

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против 2507 россиян и 1374 российских компаний, которые были предложены Советом национальной безопасности и обороны страны. В санкционный список попал бизнесмен Роман Абрамович, но около его фамилии стоит пометка — «санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших».

Помимо Абрамовича, под санкции попали Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук. Среди компаний и ведомств — управделами президента России, «Росгосстрах», «Ростелеком», Альфа-банк, РФПИ, «Русгидро», КамАЗ.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов и прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование или остановку лицензий.