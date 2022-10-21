Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин посетил один из полигонов в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане. Глава государства проинспектировал их подготовку, пообщался с военнослужащими, а также пострелял из снайперской винтовки.

Это первое посещение президентом пункта подготовки мобилизованных. Ранее он говорил, что призванные в рамках мобилизации должны проходить подготовку перед отправкой в зону боевых действий, и обещал дать дополнительное поручение Совету безопасности проверить, как такая подготовка проводится.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на рязанском полигоне Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания.

Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Глава государства также посетил стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают стрельбу и лично поучаствовал в стрельбах.

«Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат»,— сообщило Минобороны в контексте визита Владимира Путина на рязанский полигон.

14 октября на пресс-конференции по итогам саммита в Астане Владимир Путин сообщил, что на тот день в рамках мобилизации в вооруженные силы было призвано 220 тыс. человек, 33 тыс. из которых находились в подразделениях, а 16 тыс. — в зоне «спецоперации». Всего в рамках мобилизации, согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, намерены призвать 300 тыс. человек.