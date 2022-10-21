Ташкент в топе самых грязных городов мира

- Узбекистан, общество
- 10:03, 21 октября 2022
- Просмотров: 274
CentralAsia (UZ) - Город Ташкент по состоянию на 22:03 20 октября занял седьмое место в рейтинге загрязненных городов мира, следует из данных IqAir.
Столица Узбекистана расположилась между индийской Колкатой и канадским Ванкувером. Самым грязным городом в мире пока считается Сиэтл в США
18 октября дождь помог рассеять загрязнение воздуха Ташкента. Однако уже к вечеру столица вновь поднялась в рейтинге самых грязных городов мира.
Ранее сообщалось, что 17 октября загрязнение воздуха в Ташкенте в восемь раз превысило норму. Жителей столицы попросили не выходить из дома и носить маски. Экологи также проехались по Ташкенту и взяли пробы воздуха.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.