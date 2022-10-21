Ташкент в топе самых грязных городов мира

CentralAsia (UZ) - Город Ташкент по состоянию на 22:03 20 октября занял седьмое место в рейтинге загрязненных городов мира, следует из данных IqAir.

Столица Узбекистана расположилась между индийской Колкатой и канадским Ванкувером. Самым грязным городом в мире пока считается Сиэтл в США

18 октября дождь помог рассеять загрязнение воздуха Ташкента. Однако уже к вечеру столица вновь поднялась в рейтинге самых грязных городов мира.

Ранее сообщалось, что 17 октября загрязнение воздуха в Ташкенте в восемь раз превысило норму. Жителей столицы попросили не выходить из дома и носить маски. Экологи также проехались по Ташкенту и взяли пробы воздуха.