ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости оспой обезьян в мире

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - За последние восемь недель число случаев заболевания оспой обезьян снизилось, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом он отметил, что в некоторых странах заболеваемость остается высокой.

В ходе выступления на заседании комитета ВОЗ он рассказал, что в ряде государств «вспышка болезни все еще находится в пиковой стадии». В числе таких стран он назвал Гану, где зарегистрировано четыре летальных исхода. Гебрейесус уточнил, что не во всех странах есть вакцины от оспы обезьян и лекарства.

«Число сообщений о случаях заболевания (оспой обезьян) снизилось за последние восемь недель. Это очень обнадеживает»,— добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно отчету ВОЗ, по состоянию на 16 октября в 109 странах выявили 73 437 случаев заражения оспой обезьян, умерли 29 человек. За неделю с 10 октября зафиксировали 2167 случаев инфицирования, что на 20,6% меньше, чем за неделей ранее. Сильнее всего заболеваемость выросла в Перу (на 7,7%). В 41 стране новых случаев заражения не было три недели и более.

Больше всего заразившихся выявлено в США (27 128). В топ-10 также входят Бразилия (8621), Испания (7239), Франция (4064), Великобритания (3673), Германия (3651), Перу (2785), Колумбия (2730), Мексика (2147) и Канада (1410). На эти страны приходится 86,4% случае заражения, выявленных по всему миру.

В ВОЗ оценивали уровень смертности от оспы обезьян в 3–6%.