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Токаев назначил новых послов Казахстана в Австрии, Сингапуре и Швейцарии

CentralAsia (KZ) -  Назначены послы Казахстана в Австрии, Сингапуре и Швейцарии. Соответствующие указы подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды:

Алибек Бакаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в Вене. Он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Кайрат Саржанов назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации;

Аскар Куттыкадам назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур.

Также сообщается, что указом главы государства Аркен Арыстанов освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Сингапуре, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.

6 октября распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева был назначен заместитель министра внутренних дел РК. Им стал Игорь Лепеха.

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