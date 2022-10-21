Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту
- Азия и мир, политика
- 11:02, 21 октября 2022
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- Обновлено: 11:11, 21 октября 2022
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому телеканалу CTV, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал Зеленский отвечая на вопросы журналиста.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На нем подорвали грузовик со взрывчаткой. В результате ЧП погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек — пятеро россиян и трое граждан Армении и Украины.
Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт организовали спецслужбы Украины.
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