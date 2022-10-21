Миссия ЕС начала работу на границе Армении и Азербайджана

Жозеп Боррель

CentralAsia (CA) - Наблюдательная миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана 20 октября начала работу. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня началось развертывание нашей миссии»,— сказал он журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.

Об отправке миссии договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель на переговорах в Праге 7 октября. 17 октября главы МИДов стран ЕС согласовали миссию и решили отправить на границу до 40 экспертов ЕС. В числе их задач — мониторинг, анализ и отчеты о ситуации в регионе.

В сентябре на границе Армении и Азербайджана произошло очередное обострение. В боях погибло больше 200 человек. Ильхам Алиев допускал подписание мирного договора до конца года.