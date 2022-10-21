ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed

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CentralAsia (CA) - Евросоюз внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники, свидетельствует журнал ЕС.

Брюссель называет компанию связанной с Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в журнале. ЕС утверждает, что иранские беспилотники «были поставлены России». Российские и иранские власти неоднократно это отрицали.

Также ограничения введены против главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Ирана Сайеда Куреиши и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани.

Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что члены сообщества договорились заморозить активы трех физических и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов, которыми наносятся удары по Украине. Bloomberg писал, что три генерала, которые попадают под санкции, «принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с Россией».

Американские СМИ с середины лета писали о поставках Ираном беспилотников России. Об этом, в частности, сообщали CNN и Washington Post. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников. Госдепартамент США заявил, что американская сторона готова ужесточить санкции против Ирана, чтобы не допустить поставок «опасного оружия» России.

Офис президента Украины сообщал об ударах по инфраструктуре дронами-камикадзе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских дронах «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани также говорил, что обвинения в поставках беспилотников безосновательны и ничем не подкреплены.