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Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым. Фото

CentralAsia (UZ) -  В резиденции президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова - дворцовом комплексе «Огузхан» состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В честь прибытия Мирзиёева был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Состоялось совместное фотографирование Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова.

В церемонии приняли участие члены официальных делегаций.

Также президенты Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.

Главы государств обсудили вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства между братскими народами.

Ключевыми темами переговоров стали вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других сферах.

Отмечалось, что за последние годы удалось достичь прорыва по всем направлениям практического взаимодействия. На основе «дорожной карты» успешно реализуются договорённости, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне.

Осуществляются регулярные контакты и плодотворные обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран.

Мирзиёев и Бердымухамедов выразили уверенность, что нынешняя встреча даст новый мощный импульс развитию многогранных узбекско-туркменских отношений стратегического партнёрства.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе обсуждены вопросы углубления сотрудничества в Центральной Азии.

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