В Узбекистане ожидаются дожди и усиление ветра

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ухудшится погода из-за выноса влажного воздуха, сообщает Узгидромет.

Согласно информации, 22 октября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами возможен дождь. Кроме того:

23 октября по Бухарской, Навоийской, областям ночью и утром местами возможен дождь. По Каракалпакстану, Хорезмской области сохранится погода без осадков.

24 октября по стране местами пройдут дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается.

25 октября по Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди, 26 октября в этих регионах осадков не ожидается.

23-26 октября по предгорным и горным районам возможны осадки в виде дождя и снега, местами сильные.

21-22 октября и 25 октября по северу и пустынной зоне, 23 октября и 26 октября по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, 26 октября возможны порывы до

23-25 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

По всей стране в эти дни ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ниже нормы.