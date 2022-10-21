В Узбекистане ожидаются дожди и усиление ветра

- Узбекистан, погода
- 11:45, 21 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ухудшится погода из-за выноса влажного воздуха, сообщает Узгидромет.
Согласно информации, 22 октября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами возможен дождь. Кроме того:
- 23 октября по Бухарской, Навоийской, областям ночью и утром местами возможен дождь. По Каракалпакстану, Хорезмской области сохранится погода без осадков.
- 24 октября по стране местами пройдут дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается.
- 25 октября по Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди, 26 октября в этих регионах осадков не ожидается.
- 23-26 октября по предгорным и горным районам возможны осадки в виде дождя и снега, местами сильные.
- 21-22 октября и 25 октября по северу и пустынной зоне, 23 октября и 26 октября по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, 26 октября возможны порывы до
- 23-25 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.
По всей стране в эти дни ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ниже нормы.
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