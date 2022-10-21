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В Узбекистане ожидаются дожди и усиление ветра

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ухудшится погода из-за выноса влажного воздуха, сообщает Узгидромет.

Согласно информации, 22 октября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами возможен дождь. Кроме того:

  • 23 октября по Бухарской, Навоийской, областям ночью и утром местами возможен дождь. По Каракалпакстану, Хорезмской области сохранится погода без осадков.
  • 24 октября по стране местами пройдут дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается.
  • 25 октября по Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди, 26 октября в этих регионах осадков не ожидается.
  • 23-26 октября по предгорным и горным районам возможны осадки в виде дождя и снега, местами сильные.
  • 21-22 октября и 25 октября по северу и пустынной зоне, 23 октября и 26 октября по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, 26 октября возможны порывы до
  • 23-25 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

По всей стране в эти дни ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ниже нормы.

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