Инфляция в Японии достигла рекордного уровня с 1991 года

CentralAsia (CA) - Уровень инфляции в годовом выражении в Японии достиг 3% — это рекорд с августа 1991 года. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на Министерство общенациональных дел и коммуникаций.

Инфляция в Японии уже шестой месяц подряд превышает уровень 2%, установленный Банком Японии как целевой.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, с учетом повышения налогов показатель инфляции стал наибольшим с сентября 2014 года. Рост цен в Японии продолжается 13 месяцев подряд.

Нестабильный курс иены привел к увеличению стоимости импорта энергии и продуктов питания. Из данных министерства следует, что цены на продукты питания выросли на 4,6%, это стало самым большим ростом с 1981 года. Цены на энергоносители подскочили на 16,9%.

Инфляция в Японии по-прежнему отстает от роста цен в других странах. Например, в сентябре годовая инфляция в США составила 8,2%. По оценкам Банка Японии, инфляция в марте 2023 года покажет годовой рост на 2,3%, в марте 2024-го — на 1,4%.