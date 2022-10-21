Туркменистан предложил создать в ЦА офис контртеррористического управления ООН

CentralAsia (TM) - Делегация из Туркменистана приняла участие в конференции «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов», которая прошла 18-19 октября в Душанбе (Таджикистан).

«Целью конференции является расширение международного сотрудничества по укреплению пограничного контроля в целях предотвращения и выявления передвижения террористов, в том числе иностранных боевиков-террористов, незаконного оборота легкого и стрелкового оружия, боеприпасов, обычных взрывчатых веществ и других боеприпасов», – пишет пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе сессий выступали спецпредставитель ЕС по ЦА Тери Хакала, генсек Интерпола Юрген Шток, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид и другие спикеры.

Как пишет «Хроника Туркменистана», от Туркменистана выступил замглавы МИД Вепа Хаджиев, который призвал создать в регионе офис контртеррористического управления ООН, что позволит сократить операционные и офисные расходы системы ООН, повысить эффективность оказания технической помощи странам региона, усилить региональную межведомственную координацию.

Кроме того, как сообщает МИД Туркменистана, Хаджиев предложил активизировать совместные «усилия в информационных технологиях и киберпространстве».

Представители туркменской делегации также провели двусторонние встречи с Владимиром Воронковым и Тери Хакалой. «Рассмотрены актуальные вопросы многостороннего взаимодействия Туркменистана с Контртеррористическим управлением ООН и межрегионального сотрудничества с Европейским Союзом», – передает внешнеполитическое ведомство.

Озабоченность угрозами терроризма и внедрением «ложных нравственных ориентиров» в регионе высказал неделю назад президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, принимавший участие во встрече глав стран СНГ в Астане.

Он призвал активизировать совместную работу спецслужб, противодействовать попыткам дестабилизации обстановки в странах центральной Азии и бороться с искусственным внедрением в общественное сознание ложных смыслов и нравственных ориентиров.