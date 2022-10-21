Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства

- Узбекистан, политика
- 12:28, 21 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства.
Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе:
- План практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;
- Соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений;
- Соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана;
- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;
- План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства;
- Соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Приняты также соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.