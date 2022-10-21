Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе:

- План практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;

- Соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений;

- Соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана;

- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;

- План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства;

- Соглашение о регистрации лекарственных средств и из­делий медицинского назна­чения.

Приняты также соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.