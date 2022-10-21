В выходные дни в Казахстане ожидаются осадки и похолодание

CentralAsia (KZ) - 22-24 октября в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега и похолодание, сообщает «Казгидромет».

«22 октября ложбина Северного циклона сместится на территорию Казахстана, под ее влиянием в первую очередь окажутся северная половина страны, где ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, не исключены туманы и гололеды.

Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября, по мере смещения ложбины циклона к востоку, и здесь ожидается неустойчивый характер погоды.

С 23 октября на западе, с 24 октября на севере, с отрогом Западного антициклона, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха», - сообщают синоптики.

На западе ночью -5+5°С, днем +2+12°С;

на севере, северо-западе, северо-востоке ночью понижение температуры до 0-8°С, днем – до -2+5°С;

в центре республики ночью температура воздуха понизится до 0-8°С, днем до -3+5°С;

на востоке страны ночью похолодает до 0-8°С, днем до -3+5°С;

на юге, юго-востоке понижение температуры ночью до 0+5°С, в горных районах до -5-10°С, днем резкое понижение до +5+13°С, в горных районах -2+5°С.

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