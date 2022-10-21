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Число случаев COVID в мире приближается к 627 млн

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 626 млн 888 732, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 575 629 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 97 150 292 и 1 067 190.

Индия - 44 638 636 и 528 953.

Франция - 36 692 887 и 157 296.

Бразилия - 34 771 320 и 687 423.

Германия - 35 098 062 и 152 278.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 844.1. В США на 1 млн жителей скончались 3 263 человека, в Индии - 376, во Франции - 2 383, в Бразилии - 3 193, в Германии - 1 815.

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