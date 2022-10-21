Британские СМИ сообщили о желании Бориса Джонсона выдвинуться на пост премьер-министра

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах после отставки Лиз Трасс, сообщает газета The Times. Также о его намерении занять пост премьера сообщило издание The Telegraph, где Джонсон работал журналистом с 1987 по 1999 год. Выборы нового лидера партии проведут в течение недели.

По данным The Times, участвовать в выборах также планируют экс-глава Минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт.

Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября, на 45 день своего премьерства. Как сообщали британские СМИ, перед этим ей сообщили, что она больше не может рассчитывать на поддержку консервативной партии. Незадолго до отставки уровень поддержки британцами Лиз Трасс снизился до 10%.

Борис Джонсон сообщил о своей отставке 7 июля. Он занимал этот пост с июля 2019 года. Его уход связывали с отставкой 50 членов его партии, входивших в том числе в состав британского правительства, на фоне назначения экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам.