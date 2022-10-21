В Таджикистане завершились учения ОДКБ «Рубеж-2022»

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CentralAsia (TJ) - Учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности завершились в Таджикистане, сообщает объединенный пресс-центр учений ОДКБ.

По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне «Харбмайдон» неподалеку от границы с Афганистаном, их темой стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

«Открыли финальный розыгрыш действия российских штурмовиков Су-25, переброшенных из Кыргызстана в Таджикистан. Экипажи, действуя на предельно малой высоте, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24», – сообщается в сообщении.

Как уточнили в ОДКБ, совместная артиллерийская группировка подразделений Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана остановила продвижение главных сил «боевиков» вглубь территории государства – члена ОДКБ.

Также с закрытых огневых позиций подразделения, вооруженные 120-миллиметровыми минометами 2Б11, осколочно-фугасными минами уничтожили укрывшиеся в складках местности скопления живой силы «противника» на дальности более 2000 метров.

Группировка армейской авиации Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана обеспечила контрнаступление главных сил КСБР ЦАР. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 обеспечили непрерывное нанесение ракетных ударов по скоплению боевиков, отмечает пресс-центр.

«Для задержания продвижения «боевиков», оказания психологического давления на их боевые порядки подразделениями инженерных войск во взаимодействии с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты осуществлен подрыв огненного вала протяженностью 500 метров», – сообщили также в ОДКБ.

В завершение розыгрыша подразделения специального назначения провели операцию по освобождению захваченного «боевиками» населенного пункта.

Учения проходили с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября. В маневрах приняли участие порядка 1 тыс. человек - воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Также было задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

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