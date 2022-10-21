экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане завершились учения ОДКБ «Рубеж-2022»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности завершились в Таджикистане, сообщает объединенный пресс-центр учений ОДКБ.

По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне «Харбмайдон» неподалеку от границы с Афганистаном, их темой стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

«Открыли финальный розыгрыш действия российских штурмовиков Су-25, переброшенных из Кыргызстана в Таджикистан. Экипажи, действуя на предельно малой высоте, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24», – сообщается в сообщении.

Как уточнили в ОДКБ, совместная артиллерийская группировка подразделений Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана остановила продвижение главных сил «боевиков» вглубь территории государства – члена ОДКБ.

Также с закрытых огневых позиций подразделения, вооруженные 120-миллиметровыми минометами 2Б11, осколочно-фугасными минами уничтожили укрывшиеся в складках местности скопления живой силы «противника» на дальности более 2000 метров.

Группировка армейской авиации Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана обеспечила контрнаступление главных сил КСБР ЦАР. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 обеспечили непрерывное нанесение ракетных ударов по скоплению боевиков, отмечает пресс-центр.

«Для задержания продвижения «боевиков», оказания психологического давления на их боевые порядки подразделениями инженерных войск во взаимодействии с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты осуществлен подрыв огненного вала протяженностью 500 метров», – сообщили также в ОДКБ.

В завершение розыгрыша подразделения специального назначения провели операцию по освобождению захваченного «боевиками» населенного пункта.

Учения проходили с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября. В маневрах приняли участие порядка 1 тыс. человек - воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Также было задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Банковские IPO лидируют в развитии фондовой биржи Монголии — bne IntelliNews
  • Шольц заявил о преодолении зависимости Германии от российского газа
  • 13-летний чемпион по правописанию из Вирджинии запускает «пчелу» для других монгольских учеников


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com