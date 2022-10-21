В Лувре пройдет масштабная выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В ноябре 2022 года в парижском музее Лувр откроется масштабная выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана. Еще одна выставка на ту же тему пройдет в Институте арабского мира — также в ноябре. Об этом сообщает в своем пресс-релизе министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана.

Первая выставка, под названием «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей», пройдет в Лувре с 23 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Вторая выставка, «Дорога в Самарканд, чудеса шелка и золота», в Институте арабского мира пройдет в период с 23 ноября 2022 года до 4 июня 2023 года. Соответствующие соглашения были подписаны между представителями Фонда развития культуры и искусства при кабинете министров Узбекистана, Лувра и Института арабского мира.

«Предстоящие выставки в Париже – отличная возможность продемонстрировать богатое культурное наследие нашей страны на международной арене. В Институте арабского мира будет представлена выставка, посвященная узбекскому текстилю и национальному костюму. Искусство и ремесла регионов представляют собой важную часть богатого культурного наследия Узбекистана. Роскошные вышивки, текстиль, резьба по дереву и изысканные изделия из серебра – это то, чем мы гордимся сегодня. Некоторые из этих изделий, например, стеганые халаты – чапаны, традиционные вышивки – сюзане, и ткани – икаты и сегодня используются в нашей повседневной жизни в Узбекистане. Парижские выставки естественным образом расширят миссию Фонда по сохранению и популяризации нашей культуры на международном уровне и повысят интерес к нашей стране, а также заложат прочный фундамент нашего двустороннего сотрудничества в будущем», — рассказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.

«Мы очень рады работать над этим уникальным проектом в сотрудничестве с Фондом. Исследования археологических руин в Бухаре начались еще в 2009 году, а идея выставки зародилась в 2017 году, когда мы задумались о возможности показать наследие Узбекистана в самом большом музее в мире. Сотрудничество с Фондом было закреплено подписанием Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве во время официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Париж в декабре 2018 года Сейчас мы заканчиваем последний этап подготовки, готовим экспонаты к перевозке. Мы разрабатываем сценографию и иммерсивное пространство с изображениями главных достопримечательностей Афросиаба и Варахши. Кроме того, мы заканчиваем работу над книгой-каталогом выставки», — отметил куратор выставки, глава Отдела исламского искусства в Лувре Янник Линтц.

На выставке в Лувре будут представлены шедевры из коллекций музеев Узбекистана от доисламского периода до эпохи Тимуридов. Особенно важно отметить, что в список экспонатов удалось включить знаменитый Катталангарский Коран, две страницы которого будут представлены на выставке. Посетители выставки смогут увидеть его уникальную каллиграфию и миниатюры, а для экспонирования Корана мы подготовили специальный выставочный короб.