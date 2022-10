ISW: Украинские войска прорвали российскую оборону в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продвинулись в северной части Херсонской области. Украинские силы прорвали российскую оборону в районе Суханово, примерно в 30 км к северу от Берислава, и заявили, что российские силы отразили атаку.

Выводы института:

Российские и украинские войска, вероятно, продолжают боевые действия на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Белогоровки, примерно в 10 км к югу от Кременной в районе Лисичанска.

Российские войска продолжают наносить наземные удары в Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отражали атаки российских войск в районе Бахмута.