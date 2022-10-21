Украинские войска отбили наступления войск РФ в районе 5 населенных пунктов в Донбассе, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили наступления российских войск в районе 5 населенных пунктов: Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 21 октября.

По данным ВСУ, на «временно захваченную территорию Херсонской области» для пополнения потерь и усиления подразделений прибыло до 2 тыс. российских мобилизованных.

За сутки российские влйска нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 30 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище на Харьковщине.

Российские войска использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также 20 Shahed-136, сообщает штаб.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях войска РФ стрелял:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатное;

на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны и Ямполовка;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спирное, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска осуществляли обстрелы в районах Временки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы до 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки войска РФ совершили более 20 вылетов БПЛА различных типов.

Российская армия не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Было поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов армии РФ. ПВО сбила 15 БпЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу войска РФ.

В больницу Мелитополя Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного ВСУ, сообщает украинский Генштаб.