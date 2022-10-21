В Белоруссии планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - Запланированная в Белоруссии амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тысяч человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуссии Геннадий Казакевич, передает «БелТА».

«Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тысячам осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек» - отметил замминистра, выступая в парламенте в четверг в ходе обсуждения закона об амнистии.

Проекта закона об амнистии белорусские депутаты планируют рассмотреть на сессии в начале ноября. В четверг в Палате представителей проходит предварительное обсуждение положений законопроекта.