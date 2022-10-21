LG начала переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о переносе производства из России, - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России: компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. В Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты.

Источник «КоммерсантЪ» на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel.

По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент.

О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics «Ъ» уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Между тем собеседник «Ъ» в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. У LG там с 1998 года уже работал завод в Алматы (выпускал тот же ассортимент, что и российский).

Но источник «Ъ», близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового.

«Ъ» направил запрос в министерство. Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения «Ъ». В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.

Менеджмент LG должен принять какое-то решение о судьбе производства в России, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. «В Узбекистане работают 80 предприятий, совместных с корейскими компаниями. По итогам дореволюционной и советской истории в стране проживают 200 тыс. корейцев, поэтому многообразные деловые связи двух стран не должны вызывать удивления»,— отмечает аналитик. По его мнению, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы. Но, уточняет Делицын, рынок Казахстана привлекательнее из-за значительно более высоких доходов на душу населения.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сомневается в переезде LG в Узбекистан: «У Artel нет свободных мощностей, а также встает вопрос реализации в целом». Завод в Подмосковье, по его словам, был настроен для продажи продукции в РФ и странах ближнего зарубежья, при этом подавляющий объем производился именно для России: «В случае блокировки поставок в РФ производство придется сократить в четыре-пять раз». Источник «Ъ» на рынке Казахстана считает, что Artel невыгодно сотрудничать с LG, поскольку в таком случае корейский бренд составит конкуренцию самому Artel.