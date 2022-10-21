Гурбангулы Бердымухамедов подарил Шавкату Мирзиёеву щенка породы алабай. Видео

- Узбекистан, политика
- 14:57, 21 октября 2022
- Просмотров: 2059
- Обновлено: 15:04, 21 октября 2022
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Туркменистан встретился с председателем Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
На встрече были обсуждены широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на региональных и международных площадках.
Отмечено, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения двух стран.
«Мы должны и далее эффективно использовать потенциал межпарламентского взаимодействия для мониторинга выполнения договорённостей на высшем уровне»,- сказал Мирзиёев.
В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов подарил Шавкату Мирзиёеву щенка породы алабай.