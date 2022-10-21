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Гурбангулы Бердымухамедов подарил Шавкату Мирзиёеву щенка породы алабай. Видео

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Туркменистан встретился с председателем Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече были обсуждены широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на региональных и международных площадках.

Отмечено, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения двух стран.

«Мы должны и далее эффективно использовать потенциал межпарламентского взаимодействия для мониторинга выполнения договорённостей на высшем уровне»,- сказал Мирзиёев.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов подарил Шавкату Мирзиёеву щенка породы алабай.

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