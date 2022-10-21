Около 10 тыс. ошибочно мобилизованных вернули домой, - глава комитета Госдумы по обороне

CentralAsia (CA) - Около 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс-конференции после встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге.

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.

По его словам, ошибочно мобилизованных будут продолжать возвращать.

«Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать»,— заявил он.

Накануне, 20 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об отмене призыва для 9,5 тыс. многодетных отцов. «Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям» — рассказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, ей подлежат 300 тыс. человек, уточнял министр обороны Сергей Шойгу. 14 октября президент сообщил, что на службу уже призвали 222 тыс. человек. Он допустил окончание мобилизационных мероприятий в течение двух недель.

Согласно пояснениям Минобороны, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Отсрочку получили студенты, многодетные отцы, непригодные по состоянию здоровья, имеющие бронь или занятые постоянным уходом за членом семьи. От призыва также освободили некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.