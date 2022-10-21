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Иран призвал своих граждан покинуть Украину

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел Ирана выступило с обращением к соотечественникам с призывом покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну на фоне эскалации конфликта. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«В связи с эскалацией и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность»,— говорится в сообщении.

Ряд стран призвали граждан покинуть Украину около недели назад — тогда Россия нанесла массированные удары по территории Украины.

Крупные города Украины, включая Киев, утром 10 октября подверглись массированным ракетным обстрелам. Власти сообщают о жертвах. Россия заявила, что нанесла «массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

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