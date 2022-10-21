Эрдоган заявил, что проведет с Путиным и Зеленским «телефонную дипломатию»

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - В ближайшие дни турецкая сторона проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Т24.

«Я увидел, что Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров»,— рассказал Эрдоган журналистам. Он добавил, что Зеленский также «за то, чтобы преодолеть этот вопрос».

19 октября президент Турции в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сказал, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров.