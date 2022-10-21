Путин готов к переговорам, но их запрещает украинский закон, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за позиции украинской стороны, которая запретила их на законодательном уровне. По его словам, Владимир Путин всегда был готов к диалогу, и в этом плане ничего не изменилось.

«Путин всегда был открыт к переговорам. Он пытался инициировать переговоры с НАТО и США, с Украиной. Ничего не изменилось в этом плане. Изменилась только позиция украинской стороны. Украинский закон теперь запрещает переговоры»,— сказал Песков журналистам.

Он отметил, что российский президент пытался инициировать переговоры с НАТО, США, ОБСЕ еще до начала военной операции в Украине.

Песков добавил, что разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике Владимира Путина нет, «но они иногда согласовываются за считаные часы».

Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что намерен переговорить с президентами России и Украины в ближайшее время. Он сказал, что Владимир Путин стал намного «мягче» и больше открыт к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским.

4 октября Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Ранее он говорил, что все возможности для переговоров будут потеряны, если Россия проведет референдумы о «присоединении» ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.