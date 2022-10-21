Кремль заявил о проверке данных об отправке мобилизованных без подготовки

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CentralAsia (CA) - Сообщения об отправке мобилизованных в зону боевых действий в Украине без должной подготовки будут проверяться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили, в курсе ли Кремль сообщений военных корреспондентов, которые пишут о случаях отправки мобилизованных без должной подготовки.

«Эти вопросы относятся к компетенции Министерства обороны. Мы не в курсе деталей. Но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — ответил пресс-секретарь президента.

У Пескова также спросили, насколько в Кремле довольны темпом исправления ошибок при мобилизации и ее ходом. Тот отметил, что пока делать выводы рано, поскольку ряд регионов уже завершили мобилизацию, а в других она еще идет. «Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся», — сказал он.

На вопрос, известны ли точные сроки завершения мобилизации, представитель Кремля сослался на слова президента Владимира Путина, отметив, что тот уже называл «предположительные сроки окончания мобилизации». «Какой-то более точной даты нет», — добавил Песков.

Частичная мобилизация идет в России уже месяц. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего планировалось призвать 300 тыс. резервистов. 14 октября Путин сообщил, что 220 тыс. уже мобилизованы и «в течение примерно двух недель», то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

По словам президента, перед отправкой в зону боевых действий мобилизованные проходят подготовку: первичную — от пяти до десяти дней в частях-формирователях, а потом от пяти до 15 дней в боевой части, куда их распределяют в зависимости от военно-учетной специальности. И затем военных отправляют в войска, участвующие в спецоперации. В Госдуме, в свою очередь, говорили, что вся процедура подготовки займет не меньше двух месяцев.

В Минобороны накануне отметили, что подготовка проходит «с повышенной интенсивностью». Во время нее каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в ведомстве.