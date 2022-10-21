Тюркские государства хотят создать единый алфавит. Первое заседание комиссии пройдет в Кыргызстане

- Кыргызстан, общество
- 17:49, 21 октября 2022
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- Обновлено: 17:55, 21 октября 2022
CentralAsia (KG) - Страны Организации тюркских государств сформировали комиссию по созданию единого алфавита, сообщает Anadolu.
Первое заседание комиссии пройдет в Кыргызстане, где будут по два представителя от каждой страны. В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан Узбекистан и Турция.
Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.
На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.
В рамках семинара было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ.