Минобороны России сообщило о срыве двух попыток наступления украинских войск под Херсоном

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались организовать две попытки наступления в Херсонской области, они были сорваны, сообщило Минобороны России.

«На николаево-криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также в области были предотвращены попытки проникновения в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По сообщению Минобороны РФ, эти группы пытались пробраться в тыл в темное время суток. В результате огня российской артиллерии и действий российских войск были убиты более 120 украинских военнослужащих, уничтожены шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей, говорится в сводке.

По сообщению оборонного ведомства, в районе Новой Каменки ВКС России высокоточным ударом уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На запорожском направлении украинские войска также пытались перейти в наступление малыми группами в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками были отражены, военнослужащие ВСУ отошли на исходные позиции. Погибли, по данным Минобороны РФ, более 40 украинских военных, были подбиты два танка, три боевые бронированные машины и пять украинских пикапов.