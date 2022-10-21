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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 240 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 66 750 (+100) человек,

танков - 2 573 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5 258 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1 648 (+2) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средств ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14),

крылатых ракет - 329 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,

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