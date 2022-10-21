Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 240 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:56, 21 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 66 750 (+100) человек, танков - 2 573 (+6) ед, боевых бронированных машин - 5 258 (+3) ед, артиллерийских систем - 1 648 (+2) ед, РСЗО - 372 (+0) ед, средств ПВО - 189 (+0) ед, самолетов - 269 (+0) ед, вертолетов - 243 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14), крылатых ракет - 329 (+0), кораблей/катеров - 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед, За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia