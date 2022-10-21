Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 240 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:56, 21 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 21 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 66 750 (+100) человек,
танков - 2 573 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5 258 (+3) ед,
артиллерийских систем - 1 648 (+2) ед,
РСЗО - 372 (+0) ед,
средств ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 269 (+0) ед,
вертолетов - 243 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1325 (+14),
крылатых ракет - 329 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
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