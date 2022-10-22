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Чингуун стал первым призером в категории скоростного спуска на континентальном чемпионате по маунтинбайку

CentralAsia (MNG) -  Чингуун Ганзориг завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске (downhill) в возрастной категории юниоров или 17-18 лет на чемпионате Азии по маунтинбайку, проходившем в Южной Корее.

Чингуун стал первым медалистом Монголии по скоростному спуску на велосипеде и поднял флаг Монголии на пьедестале.

Монгольские даунхиллеры провели свой первый национальный чемпионат в 2018 году, а в 2020 году они впервые успешно приняли участие в чемпионате Азии по маунтинбайку, проходившем в Таиланде. Ассоциация велоспорта Монголии поблагодарила Б. Отгондаваа, руководителя клуба «Скоростной спуск в Монголии» и его команду, которые с 2014 года работают над развитием скоростного спуска на горных велосипедах в Монголии, и пожелала им успехов.

Монгольский лучший спортсмен, двукратный чемпион страны, мастер спорта О. Төгсбаяр, который собирался выступить в категории «Скоростной спуск Elite», не смог принять участие в соревнованиях, так как у него не было визы.

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