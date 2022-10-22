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Замминистра юстиции приняла участие в Гаагской конференции по международному частному праву

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра юстиции и внутренних дел Солонго Баярсайхан выступила на «Азиатско-Тихоокеанской неделе-2022», который был организован в рамках Гаагской конференции по международному частному праву.

В своем выступлении она отметила, что правительство Монголии присоединилось к Гаагской конференции в качестве 89-го члена в 2021 году, и выразила удовлетворение возможностью участвовать и сотрудничать с организацией в развитии международного частного права.

Кроме того, рассказала о реализации в Монголии Гаагской Конвенции, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов (1961 г.), Конвенции по вопросам гражданского процесса (1954 г.), Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (1993 г.), а также о трудностях, возникающие на практике.

Заместитель министра Солонго Баярсайхан отметила, что Министерство юстиции и внутренних дел Монголии рассматривает возможность присоединения к Гаагской Конвенции 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных актов по гражданским или торговым делам, Конвенции 1970 года о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам и Конвенции 1980 года о равном участии государств в судебном разбирательстве.

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