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Министр обороны Монголии встретился со своим индийским коллегой

CentralAsia (MNG) -  20 октября 2022 года министр обороны Индии Ракша Мантри Шри Раджнатх Сингх встретился с министром обороны Монголии Сайханбаяр Гурсэд. Эта встреча состоялась в рамках двусторонних встреч Раджнатха Сингха с его коллегой из Мадагаскара, Монголии, Мозамбика и Суринама, которые участвуют в 12-й выставке DefExpo в Гандинагаре, Гуджарат, а также участвовали в в «Диалоге по вопросам обороны Индии и Африки и регионе Индийского океана плюс Конклав».

В ходе встреч обсуждался весь спектр оборонного сотрудничества с акцентом на определение направлений расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее министры обороны Монголии и Индии встречались всего месяц назад, 6 сентября, в ходе первого визита министра обороны Индии в Монголию. В ходе его визита стороны подробно обсудили вопросы придания импульса индийско-монгольскому оборонному сотрудничеству.

Тогда же Президент Монголии, Главнокомандующий Вооружёнными силами Монголии Хурэлсух Ухнаа принял также министра обороны Республики Индия Раджнатха Сингха.

Индия установила дипломатические отношения с Монголией в 1955 году. Монголия объявила Индию своим стратегическим партнером и «духовным соседом». В 2015 году во время визита премьер-министра Нарендры Моди было заявлено о «стратегическом партнерстве» между двумя азиатскими демократиями.

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