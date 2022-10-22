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Выставка художников «Кочевая культура» в Галерее Министерства культуры

CentralAsia (MNG) -  Видный деятель культуры, член Союза художников Монголии З.Тумэнжаргал и художник Б.Баярцэнгэл открыли совместную выставку в галерее Министерства культуры.

В галерее Министерства культуры произведения художников выставляются с определенной периодичностью для повышения осведомленности общественности.

З.Тумэнжаргал – выдающийся художник своим уникальным стилем соединения природы, легенд, ритуалов и кочевой культуры в природный камень, дерево, металл, кость, волосы и кожу, создавая отдельные произведения, которые несут прошлое с настоящим.

Художник Б.Баярцэнгэл постепенно переносит сцены из кочевого образа жизни в оседлое общество, создавая свои неповторимые произведения с тонкими изображениями, мягкими красками и аллегорическим содержанием, причудливо окрашенные внутренними качествами буддизма.

Выставка будет открыта для публики в течение одного месяца до 20 ноября.

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