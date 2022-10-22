На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв. Видео

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане произошел взрыв на складе министерства обороны. В ведомстве пока не уточнили, что хранилось на этом складе, а также, что стало причиной взрыва.

Взрыв произошел рано утром 22 октября в поселке Малик Сырдарьинской области. Регион находится в центральной части страны, он граничит с Казахстаном и Таджикистаном. Минобороны страны сообщило в Telegram, что по факту произошедшего ведется расследование.

По данным Минздрава, в результате взрыва пострадали 16 человек, из которых 12 были доставлены в больницу. По итогам оказания медицинской помощи 4 человека были госпитализированы, остальные – переведены на амбулаторное лечение.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в некоторых домах и магазинах выбиты стекла.