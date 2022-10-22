В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая

CentralAsia (CA) - XX съезд Коммунистической партии Китая закончил работу в Пекине. В новый состав Центрального комитета (ЦК) Компартии вошли 205 человек. Из состава Постоянного комитета Политбюро прошлого созыва в ЦК прошли три человека, передает Xinhua.

В состав ЦК прошли председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины прошлого созыва Чжао Лэцзи и один из идеологов партии — Ван Хунин.

В состав ЦК не вошли: председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель главы правительства Хань Чжэн.

Заключительное заседание прошло под председательством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, в нем приняли участие порядка 2,3 тыс. делегатов со всей страны, которые представляют 96,7 млн членов КПК.

Все документы были приняты единогласно всеми находящимися в зале делегатами, тех, кто воздержался или выступил против, не было.

Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

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XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. 23 октября состоится первый пленум Компартии Китая нового созыва, на котором утвердят новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок.