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В нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Ровенской, Одесской, Кировоградской и Волынской областях гремят взрывы, сообщают местные СМИ. В «Укрэнерго» сообщили, что временное ограничение на потребление электричества вводится в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что удары наносятся по объектам инфраструктуры. Главы Хмельницкой и Киевской областей сообщают, что в регионах работает ПВО. Во всех этих семи регионах полностью или частично отключена подача электроэнергии, в Ровенской и Хмельницкой также нет водоснабжения.

Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. По данным властей Украины, в результате российских обстрелов в тот день было повреждено почти треть объектов энергетики. 14 октября на всей территории Украины было восстановлено энергоснабжение. Из-за обстрелов 17 октября в Украине оказались обесточены сотни населенных пунктов.

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