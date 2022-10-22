Токаев не согласился с тем, что Казахстан «случайно обрел свободу»

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает, что его страна «случайно обрела свободу»: казахский народ «много лет шел по священному пути к суверенитету». Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград и премий в преддверии празднования Дня республики.

Токаев упомянул казахскую мудрость: «Без суверенитета не будет и народа». «Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость». Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время», — сказал он.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете — «великий документ, проложивший путь к независимости нашей страны», напомнил президент.

«Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг», — отметил Токаев.

Казахский лидер назвал документ «победой смелости и дипломатии, разума и терпения».

В декабре 2020 года в МИД Казахстана был вызван временный поверенный в делах России, которому вручили ноту в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова. Ранее тот заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Депутат потом объяснил свои слова. Как пояснил Никонов, он имел в виду, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан».

Токаев в опубликованной в январе прошлого года статье «Независимость превыше всего» указал, что «никто извне не отдал казахам» их территорию. «Наша история не начинается 1991-м или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — отметил он, призвав противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности», и защищать национальные интересы любым способом. Президент подчеркнул, что нынешние границы Казахстана международно признаны, а все территориальные споры «окончательно разрешены».

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