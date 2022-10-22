Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии

Член Постоянного комитета Политбюро Китая Ван Ян и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян

CentralAsia (CA) - Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.

В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.

Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.

Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.