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Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии
Член Постоянного комитета Политбюро Китая Ван Ян и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян
Член Постоянного комитета Политбюро Китая Ван Ян и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян
Предыстория: В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая

CentralAsia (CA) -  Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.

В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.

Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.

Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.

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