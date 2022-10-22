Бывшего главу Китая вывели со съезда компартии. Видео

CentralAsia (CA) - Экс-председателя КНР и экс-генсека Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия XX съезда Компартии Китая в Пекине. Об этом сообщает AFP.

Во время голосования по принятию резолюций по докладу ЦК Компартии 19-го созыва к Ху Цзиньтао подошел мужчина и взял под руку с предложением покинуть зал. Ху Цзиньтао отпирался. После к нему подошел еще один мужчина, вдвоем они вывели экс-генсека Компартии. Ху Цзиньтао в зал не вернулся.

Действующий глава государства наблюдает за происходящем молча.

Причины, по которым Ху Цзиньтао покинул заседание, не сообщаются. Во время заседания он сидел по левую руку от председателя КНР Си Цзиньпина.

Ху Цзиньтао 79 лет. Он занимал пост генсекретаря ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 год, пост председателя КНР — с 2003 по 2013 год. Си Цзиньпин сменил его на обеих должностях.

В субботу завершился XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого, как ожидается, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР 69-летний Си Цзиньпин будет переизбран на третий, беспрецедентный срок. В 2018 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие ему руководить страной неограниченный срок.

Агентство «Синьхуа» опубликовало список нового состава центрального комитета КПК. В него не попали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК компартии, руководящего органа. Речь идет о 67-летнем Ли Кэцяне, 72-летнем председателе постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, 67-летнем председателе Всекитайского комитета народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Яне и 68-летнем вице-премьере Хань Чжэне.

Кроме того, в уставе партии закрепили противодействие независимости Тайваня — этот остров Пекин считает своей отколовшейся провинцией.