В «Укрэнерго» сравнили ущерб от утренних ударов с последствиями атак 10-12 октября

CentralAsia (CA) - Компания «Укрэнерго» сообщила, что масштаб повреждений в результате утренней атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Ранее в пяти областях Украины сообщили о ракетных ударах. Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября.

Отключения света из-за повреждений произошли в Киеве, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, а также Киевской областях, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В Министерстве энергетики Украины 21 октября заявили, что в результате российских ударов было повреждено до 40% всей энергетической инфраструктуры страны.