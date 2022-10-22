Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

CentralAsia (KZ) - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественной церемонии вручения госнаград ко Дню Республики, заверил, что Казахстан не пойдет по пути некоторых соседних стран и не будет превращать язык и межэтнические отношения в политический инструмент.

«Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык. Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена», - сказал Токаев.

Однако он также считает, что язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности, поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент.

«Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь», - заверил президент.

Говоря о возвращении Дня Республики как праздника, Токаев отметил, что этот главный национальный праздник должен стать поистине всенародным.

«Это день возрождения многовековой традиции казахской государственности. Это день, когда сбылась мечта предков, сражавшихся за свободу. 25 октября 1990 года была принята декларация о независимости Казахстана. Этот документ стал политико-правовой основой нашей независимости. Одним словом, декларация – великий документ, проложивший путь к независимости нашей страны», - напомнил он.

Президент добавил, что «порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто Казахстан случайно обрел свободу и последним провозгласил свою независимость». По мнению Токаева, «так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время».

«В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий. Можно сказать, что декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа», - заявил он, также отметив, что «мы стали той свободной страной, о которой мечтали наши предки».

«Мы государство, признанное и уважаемое в мире. Все это результат совместной работы наших людей. В этом главная ценность Дня Республики», - подчеркнул Токаев.

Вместе с тем он сообщил, что теперь Казахстан по-новому будет отмечать этот праздник, поскольку «возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность». Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции.

«Мы должны наполнить этот праздник глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью. Нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики», - заявил президент.

Он уверен, что «этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности».

Токаев также напомнил, что теперь, по его указанию, нет запрета на размещение в общественных местах или на частной территории государственного флага – «символа, сплачивающего всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела».

«Как вы знаете, по моему поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах», - сказал он.

«Наши предки боролись за свободу. Наше поколение работает над созданием основ суверенной страны. И следующее поколение должно работать, чтобы сохранить нашу заветную независимость. Словом, до этого мы сосредоточились на укреплении нашей государственности. Теперь нужно больше внимания уделить воспитанию чувства патриотизма у граждан. Надо искать рациональные методы воспитания патриотизма среди молодежи. Я верю, что наш национальный праздник – День Республики – станет национальным праздником благодаря нравственным инициативам», - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что важно укреплять основы независимости и избавиться от всех препятствий на пути роста и развития Казахстана.

«Важно определить нашу новую стратегическую ориентацию для дальнейшего развития. В последние годы были проведены коренные реформы в различных областях. Началась новая эра нашей государственности. Наша цель – создать справедливый Казахстан. Сейчас мы в начале этого сложного пути. Для меня интересы народа и государства превыше всего. Именно поэтому я объявил это стратегическое направление главным направлением страны. Я готов взять на себя всю ответственность таким образом», - заявил Токаев.

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