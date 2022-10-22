Президенты Узбекистана и Туркменистана открыли парк «Ташкент» в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы Туркменистана Сердара Бердимуҳамедова принял участие в церемонии торжественного открытия парка «Ташкент» в Ашхабаде, сообщила пресс-служба главы государства.

Парк расположен на главном столичном проспекте Махтумкули. На территории около 3 га создан ландшафтный сад с цветниками и возведены миниатюрные копии достопримечательностей Ташкента.

Главы государств ознакомились с созданными здесь условиями и посадили деревья, а также пожелали счастья паре молодоженов, отмечавшей здесь свадьбу.

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Во время визита президента Туркменистана в Узбекистан в 2018 году в Ташкенте был открыт парк «Ашхабад».

Кроме того, в новом парке «Ташкент» состоялась церемония запуска создания зоны приграничной торговли «Хорезм — Дашогуз». Президенты Узбекистана и Туркменистана по видеосвязи дали старт строительству, которое ведётся на сопредельной территории двух стран в районе пункта пропуска «Шават — Дашогуз».

Был также подписан протокол о продолжении работ по созданию и регулированию деятельности этого объекта.

В зоне приграничной торговли запланировано создание инфраструктуры, включающей в себя торговые павильоны, складские сооружения, контейнерные площадки и места работы для предпринимателей. Проект, как ожидается, сыграет важную роль в росте взаимной торговли и активизации бизнес-контактов.