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Минобороны России сообщило об ударах по цехам с частями для «Нептунов»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Воздушно-космические силы России нанесли удары по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, были уничтожены головные части противокорабельных ракет «Нептун» — их производят на этом заводе.

Также Минобороны РФ сообщило о неудачных попытках ВСУ атаковать на купянском, красно-лиманском, южно-донцеком и николаево-криворожском направлениях.

Ударами российских сил поражены три управления ВСУ в районе городов Купянск (Харьковская область) и Запорожье, 72 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 183-х районах, сообщили в министерстве.

Кроме того, уничтожены склады ВСУ на территории Донецкой народной республики, в районе города Запорожье и села Новая Каменка в Херсонской области, говорится в сообщении. Также в районе села Алексеевка в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тыс. тонн дизеля для военной техники ВСУ, рассказали в ведомстве.

В Николаевской области сбит украинский МиГ-29, а в ДНР, ЛНР и Херсонской области — шесть беспилотников, добавили в Минобороны России.

Всего с начала военных действий российскими военными уничтожены 325 украинских самолетов, 162 вертолета, более 2,3 тыс. беспилотников, 383 ЗРК, почти 6 тыс. танков и других боевых машин, 3515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 6,7 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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