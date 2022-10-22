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В Украине из-за ракетных ударов без света остались 1,5 млн абонентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  В Украине к сегодняшнему дню, 22 октября, примерно 1,5 млн абонентов остались без электроснабжения в связи с ракетными ударами. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской — 61,9 тыс., в Одесской — 10,5 тыс.»,— написал Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Сегодня утром сообщалось о ракетных ударах по нескольким областям Украины. Компания «Укрэнерго» сообщала, что масштаб повреждений в результате атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября. 21 октября в Министерстве энергетики Украины заявляли, что в результате российских ударов повреждено до 40% всей энергетической инфраструктуры страны. Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября.

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